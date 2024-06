Szkocja - Szwajcaria live Euro 2024 relacja online na żywo [WYNIK i SKŁADY]

Radosław Gilewicz o reprezentacji Austrii. Na to rywal Polaków zwraca największą uwagę, damy radę?

Szkocja - Szwajcaria 0:0 (0:0)

Bramki:

Żółte kartki:

Szkocja:

Szwajcaria:

Szkocja już na samym starcie postawiła się w niebywale trudnej sytuacji. Bo nawet jeśli założymy, że wygra co najmniej jedno spotkanie, bilans bramkowy może wykluczać ją z awansu z 3. miejsca. Porażka 1:5 z Niemcami to jak na razie najwyższa przegrana na Euro 2024 i Szkoci mają co odrabiać w meczu ze Szwajcarami. Ale nie są faworytami tej rywalizacji.

Zwłaszcza, że Helweci solidnie zaprezentowali się w swoim pierwszym spotkaniu na mistrzostwach Europy. Co prawda mieli jeden trudniejszy moment w starciu z Węgrami, gdzie wydawało się, że Madziarzy zdołają wyrównać, ale błąd tej ekipy sprawił, że Szwajcaria zdobyła trzecią bramkę i ostatecznie wygrała 3:1 robiąc spory krok do fazy pucharowej Euro 2024.