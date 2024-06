Szokująca kara dla Danii przed meczem z Niemcami! UEFA była bezlitosna, jedna decyzja będzie ich słono kosztować

Duńczycy wybrali samolot zamiast autobusu czy pociągu. Słono za to zapłacą

Piłkarska reprezentacja Danii, która w sobotę zmierzy się w 1/8 finału z Niemcami, została ukarana finansowo przez UEFA za podróż do Dortmundu samolotem zamiast wymaganego przemieszczenia się autobusem lub pociągiem dla ograniczenia emisji CO2. Według informacji dziennika ”Ekstrabledet”, z 16 drużyn, które rozegrają mecze w 1/8 finału siedem wybrało pociąg, osiem autobus i tylko Dania zdecydowała się na samolot.

Duńska federacja piłkarska DBU zdecydowała się na takie rozwiązanie z dwóch powodów. Pierwszy to dwa dni mniej odpoczynku niż Niemcy, a drugi to skomplikowane połączenie kolejowe między bazą w Freudenstadt i Dortmundem. – Podróż pociągiem wymagałaby kilku przesiadek, a autobusem byłoby to ponad siedem godzin w mało komfortowych warunkach. Dlatego zdecydowaliśmy się na lotniczy czarter ze Stuttgartu do Dortmundu i uważamy, że ze sportowego punktu widzenia było to najlepsze rozwiązanie – wyjaśnił dyrektor DBU Erik Broegger. Kara zostanie odjęta od sumy, którą UEFA wypłaci za uczestnictwo w mistrzostwach Europy. Europejska federacja wprowadziła specjalny system obliczający emisje CO2 i płatności z nią związane, więc Dania, podobnie jak inne reprezentacje, będzie musiała wpłacić na specjalny fundusz również kompensacje za gości, których zaprosiła na mecz i którzy przylecą do Dortmundu samolotami.