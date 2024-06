Szwajcaria – Niemcy LIVE Euro 2024 relacja NA ŻYWO online [WYNIK i SKŁADY]

Łamiące serce obrazki z udziałem reprezentacji Polski. Nie wygląda to dobrze po porażce z Austrią. Grobowa atmosfera

Szwajcaria - Niemcy -:- (-:-)

Bramki:

Żółte kartki:

Czerwone kartki:

Szwajcaria:

Niemcy:

Odśwież relację

Szwajcaria - Niemcy RELACJA NA ŻYWO. EURO 2024 mecz grupy A NA ŻYWO W INTERNECIE

Wszyscy piłkarscy kibice zacierają ręce przed ostatnią kolejką fazy grupowej Euro 2024. Gospodarze turnieju już mają pewny awans do fazy pucharowej, jednak Szwajcaria może pokrzyżować plany podopiecznym Juliana Nagelsmanna przy zajęciu pierwszego miejsca w grupie. Ekipa prowadzona przez Murata Yakina do tej pory zgromadziła cztery punkty wygrywając z Węgrami i remisując ze Szkocją. Niemcy zanotowali komplet punktów po pewnych zwycięstwach z tymi zespołami. Ostatni raz w starciu obu drużyn padł remis 3:3. Miało to miejsce w rozgrywkach Ligi Narodów.