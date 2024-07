Szymon Marciniak stracił grube tysiące! Aż złapaliśmy się za głowę, tyle dostałby za sędziowanie finału Euro 2024

Szymon Marciniak straci tysiące na decyzji UEFA

Przed nami już tylko jeden mecz Euro 2024, czyli wielki finał, w którym zmierzą się Hiszpania oraz Anglia. Choć Polacy mogli mieć nadzieję, że spotkanie to poprowadzi Szymon Marciniak, to UEFA postąpiła zgoła inaczej i wyznaczyła francuskiego arbitra. Wiele wskazuje na to, że Polak poprowadziłby finał gdyby... to Francja weszła do finału kosztem Hiszpanii, bo wówczas Francois Letexier nie miał by możliwości poprowadzić meczu z udziałem drużyny narodowej swojego kraju, a Szymon Marciniak, zdaniem ekspertów, wciąż miał bardzo wysokie notowania w UEFA. Przemawia za tym fakt, że Marciniak do końca był w gronie faworytów do tego meczu i w zasadzie będzie miał w nim swój udział, bowiem został wyznaczony na sędziego technicznego.

Sam Marciniak z pewnością nie jest zachwycony tą decyzją. Warto zauważyć, że poprowadził on na Euro 2024 tylko dwa mecze! Jeden w fazie grupowej oraz jeden na etapie 1/8 finału. Do tego w jednym z meczów ćwierćfinałowych, między Portugalią a Francją, pełnił rolę sędziego technicznego, czyli dokładnie taką samą, jaką będzie pełnił teraz w finale.

Okazuje się, że wyznaczenie go na sędziego technicznego, a nie głównego, ma swoje konsekwencje nie tylko jeśli chodzi o prestiż, ale także... finansowe! Arbiter główny jest bowiem zdecydowanie najlepiej zarabiającym z całego zespołu – za mecz fazy pucharowej (nie ważne czy to 1/8 finału, czy sam finał) otrzymuje on 10 tys. euro od UEFA, jego asystenci natomiast dostają połowę tej kwoty. Tym samym Szymon Marciniak na decyzji UEFA stracił 5 tysięcy euro (ok. 21,3 tys. złotych).