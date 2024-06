Tak kibice bawili się na meczu Polska – Turcja. Znajdź siebie na zdjęciach ze Stadionu Narodowego

Krzysztof Piątek po meczu z Turcją. Mówi o gotowości do EURO, zmarnowanej sytuacji i talencie Kacpra Urbańskiego [ROZMOWA]

Michał Probierz o urazach gwiazd reprezentacji Polski. Selekcjoner mówi co z Robertem Lewandowskim i Karolem Świderskim

Mecze reprezentacji Polski to dla kibiców święto. A zwłaszcza gdy odbywają się tuż przed wielką imprezą. Biało-Czerwoni już jutro wyjadą do Niemiec, ale poniedziałek to dla nich dzień próby generalnej przed Euro 2024. Mecz z Turcją może wiele powiedzieć o formie polskich piłkarzy - Turcy także są uczestnikiem mistrzostw, a w eliminacjach wygrali grupę z Chorwacją i Walią. Ten ostatni sparing Polaków przed Euro przyciągnął na trybuny tłumy kibiców, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć i wesprzeć wybrańców Michała Probierza. W poniższej galerii znajdziesz zdjęcia bawiących się fanów. Kto wie, być może odnajdziesz samego siebie!