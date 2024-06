To była niemiecka fiesta! Oglądaliśmy mecz otwarcia Euro 2024 z niemieckimi kibicami! [WIDEO]

Szczęka opada do ziemi na widok warunków, w jakich Polacy mieszkają przed meczem z Holandią! Pięciogwiazdkowy hotel na kieszeń nielicznych

Oglądaliśmy mecz otwarcia Euro 2024 z niemieckimi kibicami

Reprezentacja Niemiec kapitalnie rozpoczęła Euro 2024. W meczu otwarcia ze Szkocją gospodarze wygrali aż 5:1 po golach Floriana Wirtza, Jamala Musiali, Kaia Havertza, Nicklasa Fullkruga i Emre Cana. Zresztą gole strzelali tylko Niemcy, bo jedyne trafienie dla Szkotów zanotował… Antonio Ruediger.

Zawodnikiem meczu uznano Jamala Musialę, który ma wielką szansę zostać rewelacją turnieju. Komplementował go po meczu selekcjoner Julian Nagelsmann.

- Kiedy widzisz Jamala, nie mówisz mu mówić, co ma robić, on po prostu to wie. Zagrał dzisiaj wyjątkowo dobry mecz. Miał ogromny wpływ na końcowy wynik. Zmarnował wiele sytuacji w Katarze na , ale teraz strzelił świetnego gola i rozegrał bardzo dobry mecz – stwierdził Nagelsmann.

„Super Express” wybrał się do jednej z fan zone, gdzie kibice reprezentacji Niemiec mogli oglądać mecz. Atmosfera była wyśmienita, a kibice już od pierwszych minut mieli powody do świętowania. Chętnie porozmawiali też z reporterami „Super Expressu”.

- Niemcy wygrają cały turniej! Kochamy Kaia Havertza i Manuela Neuera – powiedziała nam drobna blondynka Franziska.

Oglądaliśmy mecz otwarcia z niemieckimi kibicami