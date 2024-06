UEFA ogłosiła pilnie w sprawie Szymona Marciniaka. Wtedy zadebiutuje na EURO 2024, jest konkretna data!

W meczu Polska – Austria co chwila będą leciały iskry. Trzeba uważać na brutalność naszych rywali

UEFA postanowiła przedstawić swoją decyzję w sprawie Szymona Marciniaka. Arbiter międzynarodowy do tej pory nie dostał ani jednego spotkania na EURO 2024, jednak niebawem się to zmieni! Europejska federacja piłkarska podjęła decyzję, w którym meczu dojdzie do debiutu sędziego w rozgrywkach.

UEFA przedstawiła swój plan na Marciniaka. Wtedy Polak zadebiutuje w rozgrywkach EURO 2024

Szymon Marciniak ma za sobą bardzo nerwowy czas w swojej karierze. Sędzia międzynarodowy był krytykowany za swój udział w półfinale Ligi Mistrzów w starciu między Bayernem Monachium a Realem Madryt. Pomyłka Polaka była bardzo kosztowna dla "Bawarczyków", którzy pożegnali się z rozgrywkami o Puchar Mistrzów, a nad Polakiem zawisły ciemne chmury. Media mówiły, że arbiter może mieć problem z tym, aby poprowadzić mecz otwarcia, czy finał rozgrywek. O ile rzeczywiście, pierwsze starcie EURO było sędziowane przez innego sędziego, o tyle sprawa finału nie jest jeszcze przesądzona, szczególnie, że data debiutu Marciniaka w Niemczech została właśnie ogłoszona.

Do debiitu Marciniaka dojdzie w trakcie meczu Belgia — Rumunia w grupie E (22 czerwca, godz. 21.00). Na liniach bocznych pomagać mu będą Tomasz Listkiwicz i Adam Kupsik. Sędzią technicznym będzie Donatas Rumsas z Litwy, a arbitrami VAT Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski.