Ukraina wylatuje z Euro 2024! Rumunia sensacyjnym zwycięzcą grupy. Belgowie wygwizdani przez kibiców

Przed rozpoczęciem ostatniej kolejki w grupie E Euro 2024, wszystkie drużyny miały na swoich kontach po trzy punkty i sprawa awansu z poszczególnych miejsc zależała od tego, co będzie działo się w meczach Ukraina – Belgia oraz Słowacja – Rumunia. W pierwszym z nich, podczas pierwszej połowy niestety nie działo się zbyt wiele, a Belgowie nie byli w stanie nie tylko wejść na odpowiednie tory, ale również realnie zagrozić rywalom. Ukraińcy w pierwszej części spotkania mieli zdecydowanie większe xG (współczynnik oczekiwanych bramek) od Belgów – 0,35 do 0,16.

Sonda Czy Niemców stać na zdobycie mistrzostwa Europy? Tak Nie Trudno powiedzieć

W drugiej części spotkania, a zwłaszcza w ostatnich minutach reprezentanci Ukrainy rzucili się rywalom do gardła zdając sobie sprawę z tego, że za chwilę mogą odpaść z Euro 2024. Pomimo wielu dogodnych sytuacji, naszym wschodnim sąsiadom nie udało się pokonać Koena Casteteelsa, chociaż w doliczonym czasie gry byli o włos od wyjścia na prowadzenie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się jednak bezbramkowym remisem, co w połączeniu z remisem 1:1 w spotkaniu Słowacja – Rumunia dało Ukrainie ostatnie miejsce w grupie. Szczególnie bolesne dla naszych sąsiadów może być to, że wszystkie zespoły zgromadziły na swoich kontach po 4 punkty po 3. meczach. Kiedy piłkarze schodzli do szatni, kibice Belgów postanowili ich wygwizdać i w ten sposób pokazać swoje niezadowolenie z ich gry.