Wielkie emocje tuż przed finałem Hiszpania - Anglia. Harry Kane podgrzewa atmosferę, powiedział o tym wprost

Przed nami ekscytujący wieczór, w którym otrzymamy odpowiedź, kto zostanie mistrzem Europy. W walce o trofeum na stadionie w Berlinie staną reprezentacje Hiszpanii oraz Anglii. Faworytem tego spotkania jest ekipa prowadzona przez Luisa de la Fuente, która od początku turnieju pokazuje się z bardzo dobrej strony. Ponadto "La Furia Roja" w fazie pucharowej nie mogła liczyć na taryfę ulgową, ponieważ musiała pokonać takie drużyny jak m.in. Francja, czy Niemcy.

Nie można spisywać na pożarcie reprezentacji Anglii, ponieważ mimo, że "Synowie Albionu" nie prezentują najlepszego futbolu to dzięki swojej determinacji znaleźli się w finale Euro 2024, a ponadto jest to drugi finał z rzędu tej imprezy dla ekipy Garetha Southgate'a. Trzy lata temu nie zdołali wywalczyć mistrzostwa i musieli uznać wyższość Włochów.

Ready to give it absolutely everything 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/B0zVl8hwwA— Harry Kane (@HKane) July 13, 2024

Jasna deklaracja Harry'ego Kane'a. Nie mógł zareagować inaczej

Harry Kane na przedmeczowej konferencji prasowej nie gryzł się w język i szczerze wypalił o tym tuż przed finałem. - To nie jest żadna tajemnica, że nie wygrałem żadnego trofeum drużynowego. Z każdnym kolejnym rokiem jestem coraz bardziej zmotywowany, aby to zmienić. Na pewno zamieniłbym wszystkie indywidualne osiągnięcia na tytuł z zespołem. Zwłaszcza na trofeum, które mogę wygrać z reprezentacją. My, piłkarze przebywamy we własnej bańce na mistrzostwach Europy. Oglądamy filmy z Euro i kibiców, kiedy przyjeżdżamy na mecze, ale naprawdę trudno powiedzieć, co dzieje się w Anglii. Jestem bardzo podekscytowany szansą uszczęśliwienia tych ludzi. Przed każdym turniejem myślisz, że możesz wygrać. A pewność siebie idzie w górę wraz z kolejnymi zwycięstwami, szczególnie tymi, które odniosłeś w bardzo trudnych sytuacjach, jak na przykład wygrana po rzutach karnych. Przygotowujemy się do finału z dużą wiarą w sukces. Wiemy, że czeka nas trudne wyzwanie, ale mamy świetnych graczy i postaramy się wygrać trofeum - podsumował lider Anglii.