Wydała się cała prawda o Dariuszu Szpakowskim. Sytuacja nagle uległa zmianie. Szef TVP Sport publicznie się przyznał

W pewnym momencie Dariusz Szpakowski zniknął nieco z telewizji, a przede wszystkim nie komentował meczów. Wówczas zaczęto się zastanawiać, czy legenda polskiego dziennikarstwa pomału nie szykuje się do emerytury. Jednak po zmianach na szczytach TVP Sport Szpakowski wrócił z pełną mocą i w najbliższych tygodniach oraz miesiącach będzie miał ręce pełne pracy. Bo usłyszmy go zarówno podczas mistrzostw Europy w Niemczech, jak i podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Co najważniejsze, Szpakowski skomentuje również mecz Polaków.

Powrót do komentarza przy meczach biało-czerwonych miał miejsce w kluczowym spotkaniu z Walią. Okazuje się, że Jakub Kwiatkowski, szef TVP Sport, musiał namawiać Szpakowskiego do komentowania tej rywalizacji. - Jego wręcz trzeba było nawet namawiać na skomentowanie tego meczu z Walią. Długo bił się z myślami, ale myślę, że trochę bał się tego, co będzie, jeśli Polska przegra, bo dla niego mecz z Walią to był powrót do komentowania meczów reprezentacji po blisko dwóch latach - zdradził Kwiatkowski w programie "W cieniu sportu".

Pierwotnie Szpakowski miał nie komentować spotkań Polaków na Euro 2024, ale... sam to zasugerował. - Byliśmy umówieni, że on pojedzie na Euro, ale nie będzie komentował meczów Polaków. Nie chciał, ale ostatecznie po finale baraży powiedział mi: "może bym jeden mecz zrobił" - wyjawił szef TVP Sport.