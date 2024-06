Wydało się, jakie relacje z córkami ma Robert Lewandowski. Łzy same napływają do oczu po tym zdjęciu Lewandowskiej, wszystko widać

Gruzja zszokowała Portugalię i całą Europę! Kopciuszek awansował do fazy pucharowej EURO [WIDEO]

Uczestnictwo w mistrzostwach Europy, czy mistrzostwach świata jest dla piłkarzy sporym wyzwaniem. Nie tylko pod względem fizycznym, bo liczba meczów stale rośnie i zawodnicy mają coraz mniej czasu na regenerację, ale również pod względem psychicznym. Piłkarze przed turniejami i w ich trakcie najczęściej zamknięci są w hotelu i przygotowują się do spotkań. Tylko w nielicznych momentach mają okazję, aby spotkać się z najbliższymi i spędzić z nimi nieco więcej czasu. Niejednokrotnie przerabiał to m.in. Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski we wtorkowy wieczór zakończył udział na swoich czwartych z rzędu mistrzostwach Europy. Napastnik wykorzystał rzut karny z Francją, który dał biało-czerwonym punkt i w nieco lepszym nastroju mógł wracać do domu. Kadra w Polsce zameldowała się w środę rano, a Lewandowski nie zwlekał nawet chwili i ruszył w drogę powrotną do najbliższych.

Na InstaStories Anny Lewandowskiej pojawiła się fotografia, która mogła rozczulić wielu fanów piłkarza FC Barcelona. Na zdjęciu opublikowanym przez trenerkę fitness widać młodszą z córek wtuloną w Lewandowskiego. "Stęsknione dzieci" - możemy przeczytać w opisie fotografii. Widać więc jak na dłoni, że kapitan reprezentacji Polski ma świetne relacje z córkami, które musiały poradzić sobie z rozłąką na czas mistrzostw Europy.

