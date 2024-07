Wystarczyło jedno zdjęcie Lewandowskiego z żoną i... ten szczegół nie zostawia złudzeń. Jaśniej i bardziej dosadniej już się nie da

Pomimo tego, że reprezentacja Polski zremisowała z Francją na otwarcie łez w ostatnim meczu fazy grupowej Euro 2024 nie zabrakło kibiców, którzy mieli żal do biało-czerwonych o to, że tym nie udało się awansować do fazy pucharowej tegorocznego Euro. Najboleśniej przekonał się o tym Kamil Grosicki, który został zwyzywany od najgorszych. Robert Lewandowski z kolei po tym, jak udał się z rodziną na krótki odpoczynek, teraz powrócił już do treningów, aby przygotować jak najlepszą formę na start zbliżającego się wielkimi krokami nowego sezonu. Kapitan reprezentacji Polski już przed kilkoma dniami pochwalił się zdjęciem z siłowni, ale teraz postanowił potrenować razem ze swoją małżonką i opublikować wspólne zdjęcie. Anna Lewandowska błyskawicznie dodała wymowny komentarz.

- Together 💪💪 #gym 😊 - napisał króciutko Robert Lewandowski napinając na zdjęciu bicepsy i uśmiechając się do swojej małżonki, która robiła zdjęcie przed lustrem. Anna Lewandowska szybko postanowiła skomentować post z własnego konta, dodając emotikonę serca oraz bicepsa. Dwa znaki wystarczyły, aby pokazać internautom, że Lewandowscy dalej są drużyną grającą do tej samej bramki pomimo licznych w ostatnim czasie komentarzy w sieci.

Pod postem kapitana reprezentacji Polski nie zabrakło również komentarzy od internautów. Część z nich zachwycała się wspólnym zdjęciem pary, inni namawiali go do przejścia do Besiktasu lub Fenerbahce, a jeszcze inni skupili się na okazałych mięśniach Polaka wskazując, że ten może odżyć pod wodzą nowego trenera Barcelony, czyli Hansiego Flicka, z którym Lewandowski bardzo dobrze zna się jeszcze z czasów w Bayernie Monachium.