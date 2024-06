Kylian Mbappe nie zagra przeciwko Polsce? Didier Deschamps miał już podjąć decyzję w sprawie występów swej gwiazdy

Odwiedziliśmy polski sklep w Hanowerze. Nie uwierzycie, co kupują tam Niemcy

Choć pierwsze sygnały, dotyczące rekonwalescencji Francuza były bardzo optymistyczne – zapowiadały szybki powrót na murawę i występ przeciwko Holandii w najbliższy piątek w specjalnej masce na twarzy, sprawa niekoniecznie jest tak oczywista.

We wtorkowe przedpołudnie Le Figaro opublikowało opinię Alaina Simona, byłego lekarza reprezentacji Francji i PSG. „Potrzebuje co najmniej dwóch-trzech dni, podczas których będzie musiał odpocząć i nie trenować” – cytował Simona dziennik. „Według mnie może zagrać w pozostałych meczach rundy grupowe. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinien wrócić na 1/8 finału” – dodawał lekarz. Zastrzegał zarazem, że pełną wiedzę o stanie zdrowia Mbappe ma wyłącznie sztab medyczny reprezentacji.

We wtorek wieczorem hiszpański dziennik El Mundo Deportivo poinformował z kolei, że Didier Deschamps miał już podjąć decyzję w sprawie najbliższej przyszłości swej gwiazdy. Ze względu na poważny charakter urazu, czas niezbędny do dojścia do siebie po uderzeniu, oraz konieczność wyprodukowania stosownej maski ochronnej, selekcjoner ma nie brać Mbappe pod uwagę w kontekście meczu z „Pomarańczowymi”.

Jego ewentualny występ przeciwko Polakom (25 czerwca) uzależniony byłby natomiast od wyniku potyczki z „Oranje” i sytuacji w tabeli grupy po dwóch kolejkach. „Jeśli Francja odniesie drugie zwycięstwo nad Holandią i zapewni sobie już awans do 1/8 finału, Deschamps jeszcze raz da Mbappe odpocząć przed rywalizacją w fazie pucharowej” – napisali hiszpańscy dziennikarze.

Mbappe after breaking his nose and going to the hospital 😅 pic.twitter.com/vORDHQpzxO— ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2024

