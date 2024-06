Zalaliśmy się łzami po słowach Piotra Zielińskiego. Nawet największy twardziel nie powstrzyma płaczu. Zaraz po Euro 2024 takie coś

Gwiazdor Jagiellonii Nene nie ma wątpliwości. Co za słowa o Cristiano Ronaldo [ROZMOWA SE]

Kibice Piotra Zielińskiego oraz SSC Napoli od dłuższego czasu wiedzieli już, że pożegnanie polskiego pomocnika z ekipą "Azzurrich" jest nieuniknione i niebawem opuści on Neapol, kiedy jego kontrakt dobiegnie końca. Tuż po Euro 2024, kiedy wielu zawodników biało-czerwonych zaczęło chwalić się w mediach społecznościowych swoimi wakacjami, "Zielu" postanowił opublikować poruszający wpis, w którym podziękował klubowi, miastu oraz oczywiście kibicom za to, że Neapol był jego domem przez ostatnie lata. Długi post polskiego pomocnika z pewnością wycisnął wiele łez u kibiców włoskiego klubu.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

- Po 8 długich latach się rozstajemy... przygarnąłeś mnie jako małego chłopca i odchodzę jako mężczyzna i ojciec.. Neapol był moim domem i na zawsze będzie częścią mnie i mojej rodziny.. Przeżyłam wyjątkowe i niezatarte chwile, które będę cenić i pielęgnować w moim sercu - rozpoczął swój wpis Zieliński informując oficjalnie, że to koniec jego przygody w ekipie "Azzurrich".

- Neapolu... Dałeś mi tylu przyjaciół, którzy na zawsze będą częścią mojego życia. Dziękuję Wam wyjątkowym FANOM o wielkim sercu... Zawsze sprawialiście, że czułem się częścią was... Razem zdobyliśmy duże trofea... potem "SCUDETTO" po 33 latach.. Co za wielka radość świętować to wszystko razem.. zawsze będę wdzięczny za tę KOSZULKĘ!! - kontynuował. Post Zielińskiego w niecałą godzinę od opublikowania został polubiony 40 tysięcy razy, a w komentarzach nie brakowało podziękowań od kibiców. W barwach Napoli Zieliński rozegrał 364 mecze, strzelając w tym czasie 51 bramek i zaliczając 46 asyst.