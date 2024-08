Donald Tusk podsumował polskich olimpijczyków. Premier mówi wprost, "nie powtarzajcie, że to wina Tuska"

To, co stało się z Igą Świątek wywołało lawinę. Polacy nie odpuszczą tej sprawy, są oficjalne pisma

Donald Tusk postanowił podsumować występy Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W trakcie konferencji prasowej z Premierem RP pojawiło się pytanie o to, jak znany z umiłowania do sportu polityk patrzy na dotychczasowe dokonania sportowców. Prezes Rady Ministrów powiedział wprost, że z ostateczną oceną należy się wstrzymać, jednak prosi o to, aby nie powtarzać tezy, którą mogą zaraz wypowiedzieć jego polityczni oponenci.

Donald Tusk szczerze o polskich olimpijczykach. Ma jedną prośbę

Jak powiedział Tusk, na ostateczne podsumowanie wyniku zmagań polskich sportowców należałoby wstrzymać się do poniedziałku.

- Przyzwoitość i zdrowy rozsądek każą poczekać z oceną występu polskiej reprezentacji do poniedziałku (igrzyska kończą się w niedzielę – red.) i z całą pewnością minister sportu będzie miał w tej sprawie dużo do powiedzenia - mówię o sytuacji w polskim sporcie i w związkach - powiedział Prezes Rady Ministrów.

FB: IO PARYZ: Trener "Atomówek" Tomasz Kryk komentuje czwarte miejsce Polek

Polityk ma prośbę jednak, aby nie powielać argumentów i zarzutów, które mogą pojawić się w jego kierunku.

- Tylko proszę, nie powtarzajcie tego, co za chwilę PiS wymyśli, że to wina Tuska, że nie ma złotego medalu w tej czy innej dyscyplinie - powiedział Premier RP.