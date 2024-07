Dramat Michała Kwiatkowskiego! To już koniec jego występów w Paryżu, wszystko zostało potwierdzone

Paryż 2024: Michał Kwiatkowski musiał się wycofać! Szansa na medal przepadła

Igrzyska olimpijskie to niezwykle prestiżowa impreza, ale odbywa się raz na cztery lata i niektórzy sportowcy mają problem, by trafić z najlepszą formą właśnie na te zawody. Tym większy jest smutek, gdy wielkie przygotowania zostają zaprzepaszczone z powodu kontuzji. Tak jest niestety w przypadku Michała Kwiatkowskiego, naszej nadziei medalowej w kolarstwie szosowym. Kwiatkowski swój pierwszy start na IO Paryż 2024 zanotował już w sobotę, dzień po ceremonii otwarcia igrzysk. W jeździe indywidualnej na czas zajął odległe, 23. miejsce, ale nie było to wielkim problemem, bowiem celował on w jeździe ze startu wspólnego. W niej jednak udziału nie weźmie.

Wyścig ze startu wspólnego odbędzie się 3 sierpnia. Niestety, Michał Kwiatkowski po jeździe indywidualnej na czas zaczął odczuwać silny ból pleców, który wyklucza go z dalszej rywalizacji! Informacje te potwierdził Polski Komitet Olimpijski. – Michał Kwiatkowski wycofał się z kolarskiego wyścigu ze startu wspólnego igrzysk olimpijskich w Paryżu z powodów zdrowotnych. W sobotniej rywalizacji zastąpi go Stanisław Aniołkowski – przekazał PKOl.