Zawieszenie Babiarza wywołało większe kontrowersje, niż jego słowa

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich to zawsze duże wydarzenie. Ta na IO Paryż 2024 nie była pod tym względem inna, ale wywołała masę kontrowersji, które mają już swoje konsekwencje dla organizatorów! Nieco mniejsza burza rozpętała się w Polsce także z powodu Przemysława Babiarza. Podczas transmisji z imprezy zdecydował się on na komentarz względem utworu „Imagine” Johna Lennona. – Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – mówił podczas transmisji Przemysław Babiarz. Wielu fanom słowa te nie przypadły do gustu, inni natomiast wskazywali na wypowiedź Lennona, który sam nazwał ten utwór „manifestem komunistycznym”. Choć wydawało się, że skończy się jedynie na krytyce Babiarza, to niespodziewanie został on zawieszony przez TVP! Teraz skomentował to jeden z jego kolegów z redakcji, Filip Czyszanowski.

Dziennikarz TVP Sport solidaryzuje się z kolegą z redakcji

Choć słowa Babiarza wywołały sporo emocji i kontrowersji, to zawieszenie go odniosło skutek kompletnie odwrotny do zamierzonego. Nawet ci, którym jego słowa się nie podobały, w dużej mierze uznali taką karę dla dziennikarza za niewspółmierną. W jego obronie stanęli też m.in. były dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski, czy sam... prezydent Andrzej Duda. Inni dziennikarze TVP zachowywali ciszę w tej sprawie, ale w końcu wyłamał się Filip Czyszanowski. Ten skomentował sytuację krótko, ale niezwykle wymownie i treściwie. – #MuremZaBabiarzem – napisał tylko dziennikarz TVP Sport na Twitterze. Chwilę wcześniej też podał dalej wpis Romana Kołtonia, który również stanął w obronie Babiarza.

Co ciekawe, sprawą Babiarza zainteresowała się... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji! – Nakazałem wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie zawieszenia red. Przemysława Babiarza pod kątem sprawdzenia czy nie naruszone zostało prawo do wolności wypowiedzi dziennikarza. W myśl art. 213 Konstytucji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji – przekazał przewodniczący KRRiT Maciej Świrski.