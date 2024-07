Ceremonia otwarcia IO Paryż 2024 wywołała wiele emocji – i były to emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Podzieleni są także polscy fani, eksperci i dziennikarze – jednym ceremonia się podobała inni wręcz wieszają na niej psy. Ale kontrowersje wywoływały nie tylko przedstawienia zebrane w program ceremonii, ale także polski komentarz do transmisji wydarzenia w Telewizji Polskiej. Przemysław Babiarz, który pracował przy niezliczonych sportowych imprezach i jest jedną z legend polskiego dziennikarstwa, zdecydował się na swoją interpretację piosenki „Imagine”, która spotkała się z wieloma komentarzami.

Zawieszenie Babiarza na IO Paryż 2024 dolało oliwy do ognia. Szkolnikowski mocno komentuje

– Świat bez nieba, narodów, religii... i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz. Wielu fanów i obserwatorów zgodziło się z tym zdaniem, ale też dla niektórych słowa te były nie do przyjęcia. Okazało się, że słowa Babiarza zostały źle odebrane także przez władze TVP, które postanowiły zawiesić komentatora! – Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich – przekazano w oficjalnym komunikacie. Na tę wieść zareagował m.in. były dyrektor TVP Sport.

Marek Szkolnikowski nie mógł przejść obojętnie obok decyzji obecnych władz Telewizji Publicznej. – Zawieszenie Przemysława Babiarza przyjmuję z wielką przykrością i zażenowaniem. Wolność słowa polega na tym, że mamy prawo do wyrażania swoich opinii, a prawdziwe dziennikarstwo polega na opisywaniu otaczającej nas rzeczywistości. Nie musimy się zawsze zgadzać, ale szanujmy się – napisał były szef TVP Sport na portalu X.

