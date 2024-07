Fani mogą być zrozpaczeni po tych słowach Pawła Fajdka. Reprezentant Polski wypalił o tym wprost kilka dni przed igrzyskami olimpijskimi

Igrzyska olimpijskie za pasem, wszyscy kibice nie mogą doczekać się rozpoczęcia tej prestiżowej imprezy. Wszelkie dyscypliny m.in. lekkoatletyczne, podczas tak ważnego wydarzenia są śledzone o wiele bardziej niż przy wydarzeniach rangi mistrzostw świata, czy Europy. Już 2 sierpnia rozpocznie się rywalizacja w konkursie rzutu młotem. Bez wątpienia w tej konkurencji mamy dwóch zawodników - Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, którzy mają ogromną szansę, aby przywieźć medal do Polski. We wcześniej wspomnianym dniu rozpoczęcia zawodów odbędą się kwalifikacje, natomiast dwa dni później - 4 sierpnia będziemy świadkami finału w konkursu olimpijskiego w rzucie młotem.

Paweł Fajdek nie mógł w tej sytuacji milczeć. Zapowiada walkę o medal, a także wspomniał o nieustającym bólu

Fajdek w rozmowie z "Faktem" zapowiedział walkę o medal na igrzyskach w Paryżu, ale także nie zabrakło niepokojących słów na temat zdrowia. - Zadowoli mnie medal, najlepiej złoty. Kanadyjczyk (Ethan Katzberg - przyp. red.) to główny pretendent do złota. Ale chcę go pokonać. Zrobię wszystko, co będzie w mojej mocy. 82 metry może dać wygraną. Mnie na to stać. Zadowoli mnie wynik lepszy o centymetr od innych. Bardzo mało jest takich dni, gdy wstaję i nic nie boli. Przejechanie 120 kilometrów ze Spały do Warszawy na ślubowanie też było bolesne. Fizyczny ból towarzyszy mi na co dzień - przekazał młociarz.

Fajdek na swoim koncie ma jeden medal olimpijski, który wywalczył na poprzedniej imprezie w Tokio. Wówczas Polak uplasował się na najniższym stopniu podium.