IO Paryż 2024: Jest interwencja w sprawie Babiarza! Wszczęto postępowanie!

Wszczęto postępowanie w sprawie Przemysława Babiarza! Dziennikarz sportowy TVP, który wypowiedział słowa o komuniźmie zawartym w piosence Johna Lennona "Imagine" został zawieszony przez władze Telewizji Publicznej w wykonywaniu zawodu. Tą sprawą postanowiła zainteresować się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jak poinformowano w mediach społecznościowych, państwowy organ zbada, czy nie naruszono polskiego prawa poprzez ograniczenie dziennikarzowi wolności do wypowiedzi i wyrażenia opinii.

Sprawa Przemysława Babiarza. Jest reakcja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Swoje stanowisko w sprawie Przemysława Babiarza przedstawiciele KRRiT zamieścili na mediach społecznościowych.

- . "Postępowanie wyjaśni, czy nie naruszono polskiego prawa poprzez ograniczenie dziennikarzowi wolności do wypowiedzi i wyrażenia opinii, co wprost zagwarantowane jest w Konstytucji RP oraz innych ustawach (Prawo prasowe, ustawa o radiofonii i telewizji) (...) Do nadawcy wysłano pismo o przesłanie w trybie pilnym materiału emisyjnego i przedstawienie stanowiska w sprawie. W związku z tym zdarzeniem do KRRiT wpływają skargi - piszą przedstawiciele KRRiT na mediach społecznościowych.

Swoje stanowisko w sprawie zamieścił jeszcze szef KRRiT, Maciej Świrski.

- Nakazałem wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie zawieszenia red. Przemysława Babiarza pod kątem sprawdzenia czy nie naruszone zostało prawo do wolności wypowiedzi dziennikarza. W myśl art. 213 Konstytucji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. - pisał Świrski 27 lipca 2024 roku.

