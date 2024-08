Julia Szeremeta pójdzie do freak-fightów? Jasna deklaracja, na tym zamierza się skupić z całej siły!

A to niespodzianka!

Nie nikną echa Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W trakcie zmagań sportowych w stolicy Francji, jedną z najbardziej zapamiętanych sportsmenek przez polskiego kibica pozostanie Julia Szeremeta, która dotarła do finału zmagań olimpijsklich. Reprezentantka Polski już teraz pytana jest o to, czy wystąpiłaby we freak-fightach. Wypowiedź sportsmenki nie pozostawia cienia wątpliwości.

Julia Szeremeta we freakach? Jasna wypowiedź sportsmenki

Jak powiedziała Szeremeta w rozmowie z TVP Sport, nie planuje na razie brania udziału w galach freak-fightowych. Sama sportsmenka chce się rozwijać w sporcie olimpijskim i z całych sił chce się na tym skupić.

- Nie, na razie zajmuję się boksem olimpijskim, na razie nie interesuje mnie to. Skupiam się na tym, co jest tu i teraz - powiedziała Szeremeta w rozmowie z dziennikarzami TVP Sport

Jak powiedział trener zawodniczki, zainteresowanie Szeremetą ze stron organizacji zajmujących się organizacją tego typu starć już się pojawia.

- Już dochodzą do nas sygnały o zainteresowaniu. Wiemy, jaką Julka budzi popularność. Propozycji byłoby mnóstwo, organizacje tylko czekają na takie osoby - dorzucił trener 20-latki, Tomasz Dylak.