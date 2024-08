Karolina Naja szczerze o byciu mamą. Tak polska szansa medalowa radzi sobie z dzieckiem, nie było łatwo!

Karolina Naja postanowiła udzielić bardzo szczerej wypowiedzi w sprawie swojego macieżyństwa. Gwiazda polskiego sportu, która w Tokio powalczy o kolejny w swojej karierze medal olimpijski. Nie tak dawno temu, sportsmenka udzieliła wywiadu, w którym powiedziała wprost o tym, jak wygląda łączenie bycia sportowcem z macieżyństwem. Jej słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

Karolina Naja szczerze o sporcie i macieżyństwie. Wypowiedź nie pozostawia złudzeń!

Jak powiedziała Naja w rozmowie z TVP Sport, ciężko jej było łączyć bycie mamą ze sportem, a wszystko wymagało bardzo dużej ilości poświęcenia.

- To był szalony czas, a dziś mając 33 lata, patrzę na świat pod innym kątem. (...) Po urodzeniu synka potrafiłam spakować najpotrzebniejsze rzeczy do samochodu i wyruszyć na zgrupowanie do Włoch! Na dodatek upychałam wanienkę do kąpieli (...) w aucie. W dzień trenowałam, a w nocy karmiłam - mówiła Naja w rozmowie z "TVP Sport".

Jak mówi Naja, na całe szczęście zawsze mogła liczyć na wsparcie partnera.

- Na szczęście mam wyrozumiałego partnera, który po urodzeniu dziecka wręcz namawiał mnie do wznowienia kariery. Bardzo mnie wspierał i mobilizował do pracy - opowiadała reprezentantka Polski.