Kiedy Iga Świątek gra ćwierćfinał IO Paryż 2024? O której godzinie Świątek - Collins w środę, 31.07.2024

Kiedy ćwierćfinał Igi Świątek na IO Paryż 2024? O której mecz Świątek - Collins 31.07? Polscy kibice mają we wtorkowy wieczór ogromne powody do radości! Mogą cieszyć się z drugiego medalu tegorocznych igrzysk dzięki polskim szpadzistkom, a niewiele później Iga Świątek wykonała kolejny krok w kierunku swojego sukcesu. Najlepsza polska tenisistka wygrała we wtorek mecz III rundy olimpijskiego turnieju z Chinką Xiyu Wang i zameldowała się w ćwierćfinale. Oznacza to, że jest już zaledwie jedno zwycięstwo od strefy medalowej, do której może awansować... już w środę. Turniej tenisistek nabrał tempa i nie pozwala im na dłuższy odpoczynek. Świątek zagra ćwierćfinał z Danielle Collins już w środę 31 lipca.

O której ćwierćfinał Świątek - Collins? Godzina meczu w środę 31.07.2024

O której godzinie mecz Świątek - Collins? Tenisowi kibice przyzwyczaili się, że plan gier poznają najczęściej wieczorem w przeddzień rywalizacji. Nie inaczej jest na igrzyskach, a Iga Świątek tym razem nie musiała długo czekać na informację o kolejnym meczu. Już po ostatniej piłce przeciwko Wang okazało się, że liderka rankingu WTA zagra ćwierćfinał w środę, 31 lipca. Tym razem Polka po raz pierwszy w tym turnieju nie zagra na ulubionym korcie Philippe-Chatrier. To na nim wygrała trzy wcześniejsze mecze i najczęściej rywalizuje podczas Roland Garros.

Ćwierćfinał Świątek - Collins będzie trzecim meczem dnia na drugim co do wielkości korcie Suzanne-Lenglen. Wcześniej odbędą się dwa spotkania mężczyzn, a pierwsze rozpocznie się o godzinie 12:00. Polka i Amerykanka wyjdą na kort po zakończeniu meczu Alcaraz - Safiullin, najprawdopodobniej około 16:00.

