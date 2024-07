Kiedy Iga Świątek gra w 3. rundzie IO Paryż? Z kim i o której godzinie kolejny mecz?

Aż zdębieliśmy po tych słowach Stefano Lavariniego do Andrzeja Wrony. Były reprezentant Polski znakomicie wybrnął z tej sytuacji, ogromny szok

Pewny awans Igi

Iga Świątek, "jedynka" światowego rankingu, bez kłopotów pokonała Francuzkę Diane Parry 6:1, 6:1 w 2. rundzie olimpijskich zmagań na kortach ziemnych w Paryżu. Mecz trwał tylko godzinę i 14 minut. Świątek z Parry zagrała na głównym korcie kompleksu im. Rolanda Garrosa przy otwartym dachu, w swoich ulubionych warunkach atmosferycznych, a więc dużym upale. Świątek dominowała od początku mecz. Wygrała pięć gemów z rzędu, ale w szóstym nie wykorzystała piłki setowej. Ostatecznie w premierowej partii triumfowała 6:1.

Drugiego seta Polka rozpoczęła od przełamania Parry. Potem Francuzka "urwała" jej tylko jednego gema. 23-letnia raszynianka ponownie zwyciężyła 6:1. Świątek wygrała już 23. z rzędu spotkanie na kortach im. Rolanda Garrosa, gdzie cztery razy triumfowała w turnieju wielkoszlemowym (w 2020 roku i w latach 2022-24). - Atmosfera jest świetna. Wykorzystałam warunki, jakie były podczas tego meczu. Dawno nie grałam w takim upale, ale wydaje mi się, że nie przeszkadza mi to. Jestem dobrze przygotowana fizycznie, jak trzeba, to korzystam z lodu na korcie - powiedziała Świątek w rozmowie z dziennikarzami po spotkaniu z Parry.

Z kim i kiedy Iga Świątek zagra w 3. rundzie IO Paryż 2024? O której godzinie?

W meczu o ćwierćfinał zmierzy się z Chinką Xiyu Wang. Co może zaskakiwać - Świątek w 3. rundzie turnieju olimpijskiego w Paryżu zagra dzień po meczu z Parry. O najlepszą ósemkę zagra więc we wtorek 30 lipca. Na razie jeszcze nie wiadomo, o której godzinie mogą pójść w ruch pierwsze piłki. Pewnym jest, że Polka zmierzy się z Chinką Xiyu Wang. Wszystko też wskazuje na to, że znowu na jej ulubionym korcie Philippe-Chatrier.

