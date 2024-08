Paryż 2024: Kiedy półfinał siatkarzy? Z kim zagra Polska w półfinale igrzysk?

IO Paryż 2024 są już dla polskiej siatkówki najlepsze od kilkudziesięciu lat! Polacy po przegranych ćwierćfinałach w Atenach, Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro i Tokio wreszcie awansowali do półfinału. Zrobili to przeciwko Słowenii, która w ostatnich latach potrafiła im zajść za skórę. Tym samym Biało-Czerwoni są już w strefie medalowej, na co czekali od lat 80.! W Moskwie Władysław Kozakiewicz zdobywał legendarny złoty medal, a nasi siatkarze przegrali mecz o 3. miejsce. Teraz po 44 latach zagrają w półfinale, a następnie w meczu o medal. Albo będzie to wielki finał, albo „spotkanie pocieszenia” o brąz. Mamy nadzieję, że spełni się pierwszy scenariusz i podopieczni Nikoli Grbicia zagrają o złoto, jednak najpierw muszą wygrać w półfinale. Rywala w 1/2 finału Polacy poznają dopiero w poniedziałek późnym wieczorem, kilkanaście godzin po zwycięstwie ze Słoweńcami!

Kiedy grają siatkarze w półfinale IO Paryż 2024? Z kim 1/2 finału

Polscy siatkarze zagrają w półfinale igrzysk w środę, 7 sierpnia. Polska jako pierwsza zameldowała się w tej fazie i na rywala będzie musiała trochę poczekać. Wiadomo już, że Biało-Czerwoni zmierzą się w półfinale ze zwycięzcą meczu USA – Brazylia. Ten ćwierćfinał rozpocznie się w poniedziałek o 21:00. Z kolei mecze 1/2 finału IO Paryż 2024 zaplanowano w środę o 16:00 i 20:00. Zaktualizujemy ten tekst, gdy tylko poznamy rywala.