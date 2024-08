Polska - Słowenia Kiedy ćwierćfinał igrzysk? O której grają siatkarze w ćwierćfinale IO 5.08.2024

Iga Świątek już z medalem! Reakcja po odebraniu brązu mówi wszystko. To przeszło do historii

Kiedy siatkarze grają ćwierćfinał igrzysk? To pytanie postawiło sobie z pewnością sporo kibiców po zakończeniu meczu z Włochami. Polacy przystąpili do ostatniego spotkania fazy grupowej IO Paryż 2024 z pewnym awansem do ćwierćfinału po zwycięstwach z Egiptem (3:0) i Brazylią (3:2), ale dopiero po tym spotkaniu poznali następnego rywala. Możliwości było wiele, jednak spełnił się teoretycznie najgorszy scenariusz. Siatkarze Nikoli Grbicia przegrali z Włochami 1:3 i nie zdobyli nawet jednego punktu, przez co zakończyli zmagania w grupie z 5 punktami. To dało im awans z 2. miejsca, ale na potrzeby fazy pucharowej stworzono specjalny ranking obejmujący wszystkie grupy. W nim Polska zajęła dopiero szóste miejsce i w ćwierćfinale wpadła na trzecią Słowenię, która wygrała grupę A z 8 punktami. Słoweńcy pokonali Kanadę (3:1), Serbię (3:0) i Francję (3:2), a teraz zagrają o półfinał z Polakami, których potrafią pokonać w ważnych meczach. Przypomnijmy, że nasi siatkarze pięć ostatnich występów na igrzyskach kończyli na ćwierćfinale i w Paryżu walczą o przełamanie tej „klątwy”. Czeka ich twarda walka ze Słowenią.

Polska - Słowenia Kiedy i o której ćwierćfinał IO w Paryżu?

Ćwierćfinał Polska – Słowenia siatkarzy na igrzyskach w Paryżu odbędzie się w poniedziałek, 5 sierpnia. Chwilę po zakończeniu naszego meczu z Włochami pojawił się dokładny plan gier - Polacy zagrają ze Słoweńcami w pierwszym ćwierćfinale o godzinie 9:00! Pozostałe zaplanowano na 13:00, 17:00 i 21:00.