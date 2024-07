Kim jest Katarzyna Wenerska? Sylwetka rozgrywającej reprezentacji Polski: klub, rodzina, reprezentacja, sukcesy

Katarzyna Wenerska i jej koleżanki staną przed wielką szanś na Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Polki pod kierownictwem Stefano Lavariniego odnoszą bardzo dobre rezultaty i mogą być czarnym koniem turnieju olimpijskiego. Z tego tekstu dowiesz się kim jest Katarzyna Wenerska, gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

Katarzyna Wenerska – reprezentacja

Droga Katarzyny Wenerskiej do reprezentacji Polski była bardzo długa. Gwiazda kadry w drużynie zadebiutowała dopiero w czerwcu 2021 roku w starciu z Brazylią. W trakcie swojej kariery reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy 2021 i 2023, mistrzostwach świata 2022, a także na Lidze Narodów 2023 i 2024. Za te ostatnie rozgrywki dwukrotnie zdobywała z koleżankami brązowy medal imprezy.

Katarzyna Wenerska – klub

Katarzyna Wenerska jest wychowankiem Jokera Świecie i to wraz z nim w 2014 roku osiągnęła swój pierwszy sukces, jakim był awans do I ligi. Potem była zawodniczką KS Pałac Bydgoszcz, by ponownie zagrać dla Jokera Świecie i awansować z nim do najwyższej klasy rozgrywkowej. Od 2021 roku jest zawodnikiem Developres Bella Dolina Rzeszów. Z tą drużyną wygrywała dwa Superpuchary Polski, Puchar Polski i zajmowała drugie miejsce w rozgrywach Tauron Ligi w 2022, 2023, 2024 roku.

Katarzyna Wenerska - rodzina

Sprawy rodzinne Katarzyny Wenerskiej są owiane tajemnicą. Jak przekonywała w jednym z wywiadów, jej rodzice nie byli związani ze światem sportu, a ona sama siatkówkę poznała dzięki siostrze, która jednak kariery w dyscyplinie nie zrobiła.

- Rodzice w ogóle nie są związani ze sportem. Mogę zdradzić, że do siatkówki trochę przekonała mnie siostra, która zaczęła w nią grać wcześniej niż ja. Nie przerodziło się to jednak w profesjonalną karierę, zajęła się czymś innym. Nie miała wyjścia – z dalszego grania wykluczyły ją problemy zdrowotne - mówiła zawodniczka w rozmowie z "TVP Sport".