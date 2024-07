Kim jest Tomasz Fornal? Sylwetka polskiego siatkarza: dziewczna, rodzina, sukcesy, reprezentacja, klub

Tomasz Fornal dość szybko stał się jedną z ważniejszych postaci w reprezentacji Polski i w kolejnych sezonach udowadnia, że zasługuje na każde kolejne powołanie do biało-czerwonej kadry. Przyjmujący już w czasach juniorskich miał okazję święcić duże triumfy z reprezentacją, bo zdobył zarówno mistrzostwo Europy, jak i świata kadetów oraz mistrzostwo Europy i świata juniorów. Także w karierze seniorskiej na jego koncie jest już bardzo dużo sukcesów, ale to, co najważniejsze dopiero przed nim. Fornal w Paryżu zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich.

Kim jest Tomasz Fornal? Siatkarz reprezentacji Polski

Blisko wyjazdu na igrzyska był już w 2021 roku, ale wówczas nie znalazł się w wąskiej kadrze na turniej w Tokio. Ale na przestrzeni trzech lat zmieniło się naprawdę dużo, a sam Fornal awansował w hierarchii reprezentacyjnej. Wydaje się, że na igrzyskach w Paryżu będzie stanowił podstawową parę przyjmujących z Wilfredo Leonem. 26-letni przyjmujący ma już bogaty dorobek medalowy w kadrze i mógł świętować zdobycie mistrzostwa Europy w 2023 roku, czy zwycięstwo w Lidze Narodów w tym samym roku. Dwanaście miesięcy wcześniej wywalczył natomiast srebrny medal mistrzostw świata.

Tomasz Fornal - klub

Rzecz jasna Fornal sukcesy odnosi nie tylko w reprezentacji Polski, ale jest również wiodącą postacią PlusLigi, a konkretnie Jastrzębskiego Węgla. Nim jednak 26-latek trafił do ekipy aktualnych mistrzów Polski, występował w Czarnych Radom. Podczas kariery juniorskiej reprezentował barwy takich zespołów jak Skra Bełchatów, czy SMS PZPS Spała. Pierwsze siatkarskie szlify zbierał natomiast w UKS 22 Kraków. Jego najcenniejszymi trofeami w Jastrzębskim Węglu są oczywiście trzy złote medale mistrzostw Polski, ale także triumf w Superpuchrze Polski, czy dwa srebrne medale Ligi Mistrzów.

Dziewczyna Tomasza Fornala. Rodzina Tomasza Fornala

O związku Tomasza Fornala z Sylwią Gaczorek głośno zrobiło się przed rokiem. To właśnie w ubiegłe wakacje para zaczęła publikować wspólne zdjęcia z wakacji i ujawnili, że są razem. Gaczorek to znana influencerka, która ma ponad 600 tysięcy obserwujących na Instagramie. To, co może zwracać uwagę, to fakt, że ukochana siatkarza jest od niego o dziewięć lat starsza. Gaczorek, gdy tylko może wspiera ukochanego podczas turniejów.

Fornal pochodzi z bardzo siatkarskiej rodziny. Jego ojciec, Marek Fornal również występował na siatkarskich parkietach, a także w reprezentacji Polski. Starszy z rodu Fornali grał m.in. w Czarnych Radom, Knack Roeselare, czy Morzu Szczecin. Także starszy brat Tomasza Fornala, Jan, gra w siatkówkę i obecnie występuje w Berlin Recycling Volleys.

Tomasz Fornal - sylwetka

Tomasz Fornal

Data urodzenia: 31 sierpnia 1997

Klub: Jastrzębski Węgiel

Numer: 21

Najważniejsze sukcesy reprezentacyjne:

Mistrzostwo Europy (2023)

Liga Narodów (2023)

Wicemistrzostwo świata (2022)

Brązowy medal mistrzostw Europy (2021)

Srebro Ligi Narodów (2021)

Brązowy medal Ligi Narodów (2019, 2022, 2024)

Srebrny medal Pucharu Świata (2019)

Najważniejsze sukcesy klubowe: