Krótka kariera polskich pięściarzy w turnieju olimpijskim. Aneta Rygielska ratuje honor naszego boksu

Andrzej Duda zwrócił się do Klaudii Zwolińskiej. Co za słowa po srebrnym medalu, wszystko powiedział!

Zawodniczka z Torunia zmierzyła się w 1/16 finału z Brytyjką Rossie Eccleri. Walka był niezwykle wyrównana, o czym świadczy końcowy werdykt punktowy 3:2 dla Polki. W kolejnej walce Rygielska stanie przed jeszcze trudniejszym zadaniem, bo jej rywalką będzie mistrzyni olimpijska z Tokio, Turczynka Busenaz Surmeneli. Dużo gorzej spisali się dzisiaj nasi panowie.

Jeszcze w przypadku Damiana Durkacza (do 71 kg) można mówić o krzywdzącej decyzji arbitrów, zdaniem niektórych wręcz skandalicznej. W walce z Bułgarem Ramim Kiwanem, Polak dostał dwa ostrzeżenia od sędziego ringowego, co zadecydowało o jego porażce. Natomiast bardzo duży zawód sprawił Mateusz Bereźnicki w kat. 92 kg, który przegrał bezdyskusyjnie z Irlandczykiem Jackiem Marleyem. Czterej sędziowie punktowi dali wygraną Irlandczykowi, a jeden Polakowi. We wtorek swoją pierwszą walkę stoczy Julia Szeremeta, a w środę Elżbieta Wójcik.

