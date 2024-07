i Autor: PAP/EPA Igrzyska oficjalnie nie zostały jeszcze otwarte, ale rozpoczęły się już zmagania sportowe w ramach imprezy. Na start rozegrane zostały dwa mecze piłki nożnej mężczyzn. Nie obyło się bez kontrowersji. Kibice podczas jednego ze spotkań wbiegli na murawę, na plac gry wrzucono także petardy. Na stadionie zapanował chaos. Zobaczcie co obecnie dzieje się w Paryżu

pierwsze kłopoty na IO

Majewski nie wytrzymał. Szef polskiej misji olimpijskiej wytyka potężne błędy organizacyjne na IO Paryż 2024

Igrzyska olimpijskie Paryż 2024 to impreza niezwykle wyczekiwana przez kibiców i zawodników. Co prawda oficjalne otwarcie igrzysk dopiero w piątek, 26 lipca, ale wielu sportowców już zawitało do wioski olimpijskiej, a niektórzy... już rozpoczęli rywalizację! Niestety, jak w przypadku tak wielkich imprez bywa – nie wszystko zostało dopięte na ostatni guzik i przekonują się o tym m.in. polscy sportowcy.