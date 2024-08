i Autor: AP PHOTO Reprezentacja Polski

Jak spiszą się sędziowie?

Ogromne obawy przed siatkarskim finałem. Polacy mogą zostać oszukani? To budzi wielki niepokój

Siatkarski finał na igrzyskach olimpijskich w Paryżu powinien być wielkim, sportowym świętem. Na przeciw siebie staną bowiem utytułowane zespoły z wielkimi gwiazdami w swoich szeregach. To, co może budzić pewien niepokój, to przede wszystkim postawa sędziów. Podczas turnieju siatkarskiego na tegorocznych igrzyskach nie brakowało kontrowersyjnych decyzji na korzyść Francuzów. Polacy muszą się mieć na baczności.