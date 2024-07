Polska - Brazylia NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarzy na igrzyskach 31.07.2024

Polska - Brazylia RELACJA NA ŻYWO. Kliknij TUTAJ!

Polska i Brazylia otworzą rywalizację w siatkówce w środę 31 lipca. Już z samego rana o 9:00 dojdzie do tego hitowego meczu, który będzie miał wielkie znaczenie w kontekście awansu do ćwierćfinału. Polscy siatkarze zaczęli IO Paryż 2024 od pewnej wygranej 3:0 z Egiptem, ale teraz poprzeczka idzie znacznie w górę. Już w drugim meczu grupowym Polacy zmierzą się z Brazylijczykami, którzy jak tlenu potrzebują zwycięstwa po porażce 1:3 z Włochami. Druga porażka postawiłaby "Canarinhos" pod ścianą przed ostatnim meczem, a Polsce zapewniłaby awans do kolejnego olimpijskiego ćwierćfinału. Tego niemal pewni w tej grupie są już Włosi, którzy we wtorek rozbili Egipt 3:0 i z dwoma zwycięstwami czekają na wynik meczu Polska - Brazylia. Przed polskimi kibicami na igrzyskach w Paryżu w środę wielkie emocje od samego rana.

Mecz Polska - Brazylia siatkarzy na IO Paryż 2024 w środę, 31 lipca. Początek o godzinie 9:00. Transmisja w TV na kanałach Eurosport 1 i TVP 1, a online w usłudze Max oraz na stronie sport.tvp.pl.

