Polska - Egipt NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarzy dzisiaj 27.07.2024 Polska - Egipt gdzie oglądać?

Przed igrzyskami olimpijskimi Paryż 2024 eksperci dawali Polakom szansę przede wszystkim na dwa złote medale. Jeden z nich ma zdobyć Iga Świątek, a drugi polscy siatkarze. Biało-czerwoni nie po raz pierwszy jadą na igrzyska jako faworyci do triumfu, bo już cztery, czy osiem lat temu byli w gronie faworytów. Ale jak kibice siatkówki doskonale pamiętają, przygoda reprezentacji zawsze kończyła się na ćwierćfinale, co stało się już prawdziwym fatum. I podobnie jak przed laty, tak i teraz zawodnicy wierzą, ze uda się przełamać tę klątwę. Wszystko zacznie się od fazy grupowej i meczu z Egiptem. Zespół z Afryki będzie outsiderem "polskiej grupy", w której są jeszcze Brazylijczycy i Włosi. Polacy powinni bez problemu poradzić sobie w meczu z Egiptem. Spotkanie to ma być jedynie preludium do kolejnych, dużo trudniejszych meczów.

Mecz Polska - Egipt na igrzyskach olimpijskich w Paryżu odbędzie się w sobotę 27 lipca. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach TVP 1 oraz Eurosport 1. W Internecie mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl, początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 17:00. Relacja ze spotkania Polska - Egipt na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!