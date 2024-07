To będzie dopiero czwarty występ polskich siatkarek na igrzyskach olimpijskich. W 1964 i 1968 roku zdobyły brązowe medale, a potem nastąpiła czterdziestoletnia przerwa w grze Polek na igrzyskach. Na tę imprezę wróciły dopiero w 2008 roku, aby potem znów zniknąć na dłuższy czas. Złą passę udało się przełamać w ubiegłym roku, gdy podczas turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi biało-czerwone wywalczyły awans na igrzyska w Paryżu. Był to kolejny sukces kadry prowadzonej przez Stefano Lavariniego. Pod wodzą Włocha Polki wróciły do światowej czołówki, co potwierdzają wyniki w Lidze Narodów. Biało-czerwone w Paryżu być może nie są w gronie faworytek do medali, ale niektórzy prognozują, że mogą sprawić niespodziankę. Pierw jednak rozpoczną batalię w fazie grupowej, a ich pierwszymi rywalkami będą reprezentantki Japonii, z którymi ostatnio poradziły sobie gładko, wygrywając 3:0.

Mecz Polska - Japonia na igrzyskach olimpijskich w Paryżu odbędzie się w niedzielę 28 lipca. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach Eurosport 1 oraz TVP 1, a w internecie na stronie sport.tvp.pl. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 13:00. Relacja z meczu Polska - Japonia na żywo na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!