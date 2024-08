Polska - Włochy NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarzy na igrzyskach 3.08.2024

Polska i Włochy zamkną rywalizację w fazie grupowej igrzysk olimpijskich w Paryżu w sobotę 3 sierpnia. Obie drużyny są już pewne gry w ćwierćfinale, ale dopiero po tym meczu poznają rywala w walce o półfinał. Po dwóch meczach bliżej teoretycznie lepszego rozstawienia są Włosi, którzy bez straty punktów ograli Brazylię (3:1) i Egipt (3:0). Polacy zaczęli od pewnego zwycięstwa z Egipcjanami (3:0), ale w drugim meczu z Brazylijczykami byli w sporych tarapatach i wygrali dopiero po tie-breaku, zdobywając 2 punkty. Było to jednak niezwykle cenne zwycięstwo, które dało awans do ćwierćfinału już przed ostatnim meczem z Włochami. Przed nim sytuacja jest jasna - zwycięzca sobotniego spotkania zajmie 1. miejsce w grupie i uzyska potencjalnie łatwiejszą ścieżkę do strefy medalowej. W olimpijskim turnieju w ćwierćfinale zagrają jednak same potęgi, a wszystkie pary poznamy właśnie po meczu Polski z Włochami.

Mecz Polska - Włochy siatkarzy na IO Paryż 2024 w sobotę, 3 sierpnia. Początek o godzinie 17:00. Transmisja w TV na kanałach Eurosport 1 i TVP 1, a online w usłudze Max oraz na stronie sport.tvp.pl. Relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl. Zapraszamy do śledzenia ostatniego meczu polskich siatkarzy w fazie grupowej igrzysk razem z nami!