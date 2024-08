Zapasy walka o brąz Baran – Meshvildishvili RELACJA NA ŻYWO Paryż 2024 Baran w walce o brąz WYNIK NA ŻYWO dzisiaj 10.08.2024

20:25

3 minuty za nami, 30 sekund przerwy i ostatnie 3 minuty walki przed nami. Polak przegrywa 2:4.

20:24

Teraz Meshvildishvili wchodzi za plecy Barana, 4:2 dla Azera.

20:23

4 minuty do końca, Baran obala i mamy remis! 2:2.

20:22

Pół minuty za nami, dwa punkty dla Azera za wypchnięcie Polaka i jeszcze za próbę faulu naszego zawodnika.

20:21

Zaczęli!

20:20

Panowie już wychodzą na matę!

20:19

Trwa jeszcze celebracja po poprzedniej walce.

20:15

Koniec! Akgul zdobywa brązowy medal, teraz czas na Roberta Barana!

20:10

Cztery minuty do końca walki Lazarev - Akgul, poprzedzającej walkę Barana.

20:01

Zakończyła się 9. walka. Teraz jeszcze jedna, a po niej walka Polaka!

19:45

Trwa ósma walka, po niej jeszcze dwie i na macie zobaczymy Barana i Meshvildishviliego.

19:23

Zaczyna się 7. walka na macie B. Hetik Cabolov z Serbii zmierzy się z Kylem Dakem z USA w walce o brąz w zapasach do 74 kg.

19:06

Na walkę Pawła Barana jeszcze trochę poczekamy - trwa dopiero 5. walka, a nasz zawodnik i jego rywal wyjdą jako 11. para tego wieczora!

19:00

Witamy w relacji na żywo z walki Baran - Meshvildishvili! Jest to starcie o brązowy medal IO Paryż 2024 w zapasach w stylu dowolnym mężczyzn w kategorii 125 kg.

Droga Roberta Barana do walki o brązowy medal nie była najprostsza. Nasz zapaśnik zaczął od zwycięstwa w 1/8 finału z Kazachem Yusupem Batirmurzaevem, ale już w ćwierćfinale musiał uznać wyższość Geno Petriashviliego. Ten na szczęście dotarł później do finału, dzięki czemu Baran mógł stanąć do walki w repasażach, ale jako że przegrał z finalistą już w 1/4 finału to, czekała go dłuższa droga w walce o brąz. Polak musiał najpierw wygrać z Oleksandrem Khotsianivskyim z Ukrainy by mógł stanąć do walki z Giorgim Meshvildishvilim. Co ciekawe, jego rywal przegrał w półfinale z... Petriashvilim, z którym Baran przegrał w ćwierćfinale. Ale z racji na to, że odpadł dopiero w półfinale, to mógł spokojnie czekać na wynik starcia właśnie między dwoma zawodnikami z repasaży. Rywalizacja za macie B, na której występować będzie Robert Baran, rozpoczyna się w sesji wieczornej o godzinie 18:15. Walka Baran – Meshvildishvili będzie jedenastym pojedynkiem na tej macie i na harmonogramie na oficjalnej stronie igrzysk została wpisana na godzinę 19:55.