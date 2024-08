i Autor: SYLWIA DABROWA/Polska Press/East News

Paryż 2024

Żonie Bartosza Kurka zebrało się na wymioty. Nerwy przerastają skalę, przyznała się do tego publicznie

KLS 12:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Siatkarski finał igrzysk olimpijskich między Polską i Francją to najważniejsze wydarzenie przedostatniego dnia imprezy w Paryżu. Biało-czerwoni po 48 latach wracają do walki o złoto, a to powoduje nerwy u wszystkich kibiców. Najbardziej denerwują się jednak najbliżsi. I wcale się z tym nie kryją. Tym bardziej za serce chwyciła nas aktywność Anny Kurek.