Bayern Monachium - Borussia Dortmund typy i kursy (12.04.2025) | Der Klassiker, czyli niemiecki klasyk

Bayern - Borussia Dortmund typy: oferty bukmacherskie na ten mecz

Bayern Monachium i Borussia Dortmund to dwie najbardziej utytułowane drużyny w Niemczech. Bawarczycy to nie tylko gigant Bundesligi, ale także czołowy klub w Europie. Z sezonu na sezon do tego grona puka także BVB, czego dowodem jest m.in. awans do zeszłorocznego finału Ligi Mistrzów.

W nadchodzący weekend Die Roten będą chcieli postawić kolejny krok, który przybliży ich do odzyskania tytułu. Do końca sezonu pozostało jedynie sześć kolejek, a na chwilę obecną mają sześć punktów przewagi nad drugim zespołem w tabeli.

Borussia po zmianie trenera włączyła się do walki o europejskie puchary. Czasu zaczyna wyraźnie brakować, lecz 5 punktów to nieduża strata do odrobienia. Co ciekawego znalazło się w ofercie bukmacherów? Sprawdź typy na mecz Bayern - Borussia Dortmund.

Bayern Monachium - Borussia Dortmund: kto faworytem - typy bukmacherskie

Faworyt meczu jest jeden, a bukmacher Superbet bez mrugnięcia okiem wskazał na Bayern Monachium. Różnica klas w trwających rozgrywkach, bieżąca forma, a także sytuacja w tabeli to wszystko złożyło się na dość niski kurs na wygraną gospodarzy, bo jedynie 1.42. Analitycy nie wierzą w powodzenie Dortmundczyków, ponieważ ich wygraną oszacowali ze współczynnikiem 6.40. Nieco mniej, bowiem kurs 5.25 ma zdarzenie, że padnie remis.

Przedział goli w każdej połowie 1-3 w ofercie bukmacherów 1.78

Przeglądając ofertę bukmachera Superbet na spotkanie Bayern - Borussia uwagę od razu przyciągają typy związane z liczbą bramek. Obie drużyny mają niezwykle ofensywne nastawienie, co zazwyczaj jest gwarantem wielu goli. Na zbliżający się Der Klassiker proponuję zatem zakład na przedział goli w każdej połowie.

Moja propozycja to od jednego do trzech goli w każdej części spotkania (kurs: ok. 1.78). Powód jest bardzo prosty, ponieważ taki typ okazałby się trafiony w każdym z pięciu ostatnich bezpośrednich starć.

Bayern - Borussia: statystyki dla typera

Bayern do momentu porażki z Interem Mediolan był niepokonany w czterech poprzednich meczach. Warto odnotować, że w pięciu ostatnich starciach zespół Vincenta Kompany’ego zdobył 10 goli, co daje średnio dwie bramki na mecz.

Z kolei Borussia jest niepokonana w lidze od dwóch kolejek, w których nie dała swoim rywalom szans, zdobywając trzy gole z Mainz i cztery z Freiburgiem. W ostatnich tygodniach odnieśli trzy zwycięstwa i doznali dwóch porażek.

Ostatnie 5 spotkań Bayernu Monachium:

08.04.2025 Bayern Monachium - Inter Mediolan 1:2 (Liga Mistrzów)

04.04.2025 FC Augsburg - Bayern Monachium 1:3 (Bundesliga)

29.03.2025 Bayern Monachium - FC St. Pauli 3:2 (Bundesliga)

15.03.2025 Union Berlin - Bayern Monachium 1:1 (Bundesliga)

11.03.2025 Bayer Leverkusen - Bayern Monachium 0:2 (Liga Mistrzów)

Ostatnie 5 spotkań Borussii Dortmund:

09.04.2025 FC Barcelona - Borussia Dortmund 4:0 (Liga Mistrzów)

05.04.2025 SC Freiburg - Borussia Dortmund 1:4 (Bundesliga)

30.03.2025 Borussia Dortmund - FSV Mainz 3:1 (Bundesliga)

15.03.2025 RB Lipsk - Borussia Dortmund 2:0 (Bundesliga)

12.03.2025 Lille - Borussia Dortmund 1:2 (Liga Mistrzów)

Bayern - Borussia: przewidywane składy

Obaj trenerzy w hicie 29. kolejki Bundesligi będą mogli skorzystać ze wszystkich zawodników. Po stronie Bayernu i Borussii nie występują żadne urazy.

Bayern Monachium: Urbig - Laimer, Kim, Dier, Stanisić - Kimmich, Palhinha - Olise, Muller, Gnabry - Kane

Borussia Dortmund: Kobel - Anton, Can, Bansebaini - Ryerson, Gross, Brandt, Chukwuemeka, Svensson - Adeyemi, Guirassy

Bayern - Borussia: transmisja - gdzie obejrzeć?

Spotkanie Bayern - Borussia odbędzie się w sobotę (12 kwietnia) o godzinie 18:30. Mecz będzie transmitowany w telewizji na kanale Eleven Sports 2, a także w internecie dzięki platformie streamingowej Viaplay.

