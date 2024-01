Bundesliga rozpoczyna wiosnę, Bayern po 11 latach królowania straci koronę? Nasz ekspert ma „czarnego konia”

Tak brzmiał ostatni wpis Franza Beckenbauera w sieci. Łzy same napływają do oczu, niezwykła symbolika

„Lewego” nie ma w Monachium od półtora roku i w poprzednich rozgrywkach Bayern rzutem na taśmę – a właściwie cudem, czyli potknięciem Borussii Dortmund w ostatniej kolejce – obronił mistrzowską koronę. W tym sezonie ma w swych szeregach snajpera dorównującego – a może wręcz go przewyższającego – kapitanowi Biało-Czerwonych. Harry Kane może pokusić się o poprawę rekordu Polaka z rozgrywek 2020/2021.

Na razie jednak monachijczycy ustępują w tabeli rywalom z Leverkusen. To właśnie „Aptekarzy” przed startem obecnego sezonu typował do roli „czarnego konia” nasz ekspert od Bundesligi. Dziś Radosław Gilewicz też sympatyzuje z Bayerem. I nie tylko on. - Mistrzostwo dla Leverkusen? Byłoby to coś fantastycznego, bo to zespół, który od pół roku nie przegrał, i który gra piękną piłkę. Myślę, że całe Niemcy – z wyjątkiem fanów Bayernu - trzymają kciuki za Xabiego Alonso i jego ekipę – uśmiecha się komentator Viaplay.

Gilewicz z miejsca zaznacza jednak, że zadanie będzie arcytrudne. - Zaczynają się schody: wypada ciężko kontuzjowany Victor Boniface – mówi były reprezentant Polski. Nigeryjczyk, autor 10 goli i siedmiu asyst w ligowej rundzie jesiennej, z powodu urazu pachwiny nie zagra przez do kwietnia. A to już co najmniej dziesięć gier ligowych!

- Wraca na szczęście do formy Patrick Schick. Strzelił dwa gole w ostatnim sparingu, kolejnego dołożył jego rodak, Adam Hlożek – zaznacza nasz rozmówca. - Mam jednak wrażenie – a nawet zadzwoniłem sobie do Leverkusen kilka dni temu – że celem numer jeden może być dla klubu Puchar Niemiec, bo większość „wielkich” już z niego odpadła. A mistrzostwo? Też trzymam kciuki za Bayer! - podkreśla Gilewicz.

Mecz 17. kolejki Bundesligi pomiędzy Augsburgiem i Bayerem Leverkusen rozpocznie się w sobotę o 15.30. Transmisja na Viaplay (z komentarzem Radosława Gilewicza). O tej samej porze Mainz zagra z VfL Wolfsburg, w barwach którego być może pojawi się na murawie Jakub Kamiński.

Zaś już dziś, w piątek, o 20.30 na tej samej platformie relacja ze spotkania Bayern – Hoffenheim.

