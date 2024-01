Ekspert od Bundesligi nie ma żadnych wątpliwości co do przyszłości Polaka. „Wiosną się odbije. I to wysoko!” [ROZMOWA SE]

Antoni Szymanowski do dziś ma przed oczami szczególny obrazek z udziałem Franza Beckenbauera. „Takie chwile czyniły go Cesarzem”

„Super Express”: - „Kuba powinien spoglądać w kierunku Borussii i Bayernu” – mówił pan pięć miesięcy temu, wieszcząc piłkarski rozwój Kamińskiego. A tu nastąpił krok w tył. Czemu?

Radosław Gilewicz: - Wiele osób zaskoczonych było pozycją naszego zawodnika w „Wilkach” minionej jesieni. Przecież miał za sobą bardzo dobry sezon. 31 gier, cztery gole, trzy asysty – jak na debiutanta to wynik okazały. A teraz? Mało meczów, bez bramek, bez asysty… Najłatwiej by było powiedzieć, że jeden czy drugi piłkarz – bo przecież i Patrick Wimmer, mający w zeszłym sezonie cztery gole i osiem asyst, a tym pozostaje bez „liczb” w lidze – po prostu prezentuje się słabo na treningach i na boisku. Może i jest w tym trochę racji. Ale mam wrażenie, że dużą winę też ponosi trener Niko Kovac.

- Dlaczego?

- Dobrze go znam i bardzo go cenię jako człowieka i trenera, ale mieszanie składem i taktyką „Wilków”, szukanie na siłę miejsca w jedenastce nowym zawodnikom spowodowało, że piłkarze – przede wszystkim ci wcześniej grający w Wolfsburgu – się pogubili. Poszczególni gracze – w tym dwaj wymienieni, którzy powinni zrobić krok do przodu – przez pół roku stracili wiele z tego, co wypracowali w poprzednich rozgrywkach. A cały zespół zatracił pewność siebie. To spory problem, który znajduje odzwierciedlenie w tabeli. Miała być walka o puchary, a jest dziesiąte miejsce.

- „Kamyk” się odbije wiosną? Pytam, bo to mógłby być ważny piłkarz reprezentacji.

- Tak. To nie jest chłopak, który szuka tanich usprawiedliwień: „ten czy tamten jest winny”. Oczywiście, ta miniona runda w nim siedzi; mówi jasno: „to było nieudane te pół roku”. Ale wiem, że ma wielkie serce do pracy i niesamowitą ambicję.

- Są jakieś przesłanki ku temu, że wiosną Polak będzie mieć pewniejsze miejsce w zespole?

- Są. Myślę, że Kovac odejdzie od tego mieszania w systemach, szukania a to skrzydłowych, a to wahadłowych. Ostatnia przedligowa próba, 3:2 z Schalke, nie tylko przyniosła Kubie pierwszą od dawna bramkę, ale przede wszystkim występ od pierwszej minuty. I to w ustawieniu 1-4-2-3-1, w którym jest miejsce dla takiego zawodnika, jak on. A więc – mam nadzieję – „Kamyk” wiosną odbije się. I to wysoko!

