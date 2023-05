Kumpela Lewandowskich mocno uderzyła w Bayern Monachium. Nie wytrzymała, powiedziała to milionom

To już koniec Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej? Mówią o sensacyjnym powrocie do Europy, miałby zastąpić Lewandowskiego!

Bayern Monachium zdobył 10 mistrzostw kraju z rzędu, ale wszystko wskazuje na to, że ta piękna seria dobiegnie końca. Na kolejkę przed końcem sezonu Bawarczycy tracą do prowadzącej Borussii Dortmund 2 punkty po tym, jak przegrali u siebie z RB Lipsk 1:3. Borussia to ostatnia drużyna, która cieszyła się ze zwycięstwa w Bundeslidze poza Bayernem. W sezonie 2011/12 pod wodzą Juergena Kloppa i z Robertem Lewandowskim, Jakubem Błaszczykowskim oraz Łukaszem Piszczkiem świętowała mistrzostwo. Później "Lewy" był jedną z głównych postaci dominacji zespołu z Monachium. Przed tym sezonem postanowił zmienić otoczenie po ośmiu latach i przeniósł się do FC Barcelony, z którą zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Tymczasem jego były klub mocno zawodzi, a upust swojej frustracji dała m.in. światowa gwiazda, Heidi Klum.

Heidi Klum ostro uderzyła w Bayern Monachium. Dobrze zna Lewandowskich

Niespełna 50-latka jest jedną z najbardziej znanych supermodelek. Jej profil na Instagramie śledzi blisko 11 milionów użytkowników, w tym... Robert i Anna Lewandowscy. Przez lata spędzone w Monachium Lewandowscy dobrze poznali się z Klum, z którą siedzieli przy jednym stole podczas lipcowego pokazu Dolce & Gabbana na Sycylii w zeszłym roku. Niemiecka modelka niejednokrotnie komentowała też ich posty na Instagramie, a jej sympatia do "Lewych" ma związek z grą dla Bayernu. Klum nie ukrywa, że jest wielką fanką zespołu z Monachium, a tę pasję dzieli z mężem Tomem Kaulitzem. Wraz z nim oglądała ostatnią klęskę z RB Lipsk i w trakcie meczu po prostu nie wytrzymała.

Jedna z najpopularniejszych Niemek w pewnej chwili wyciągnęła telefon i prosto z trybun zaczęła krytykować szefostwo Bayernu. - Hasan [Salihamidzić, dyrektor sportowy - red.] powinien odejść! Ups, czy ja to teraz powiedziałam?! Och, przepraszam... - mówiła cytowana przez "Bild" w relacji na Instagramie, którą obejrzały miliony fanów na całym świecie. - To jest właśnie Oli Kahn. Myślę, że jest właściwym adresatem tego wszystkiego. Czy to ostatni mecz, kiedy go tu widzimy? Nie wiem... - dodała, nagrywając stojącego w pobliżu prezesa Bayernu. Zwieńczeniem jej frustracji była relacja z pomeczowego wyjścia do baru. Klum podczas wznoszenia toastu ironicznie zawołała "Za mistrzostwo!", po czym szeroko się uśmiechnęła. Aby Bayern ponownie został mistrzem Niemiec, musi liczyć na wpadkę Borussii Dortmund w domowym meczu z Mainz. Zwycięstwo BVB oznacza przerwanie ligowej dominacji Bawarczyków.