Niemcy ze wzruszającym gestem w kierunku Błaszczykowskiego i Piszczka. Właśnie to ogłosili, piękna okazja!

Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek to niekwestionowane legendy Borussii Dortmund. Z nazwiskami skrzydłowego i obrońcy związane są jedne z najlepszych chwil klubu w jego występach w XXI wieku, ale do tej pory nie doczekali się od klubu właściwego pożegnania. To się jednak zmieni! Jak poinformowali finaliści Ligi Mistrzów z sezonu 2023/2024 na swoich mediach społecznościowych, we wrześniu zawodnicy pojawią się po raz ostatni w barwach klubu z Signal Iduna Park i wezmą udział w spotkaniu pożegnalnym. Co za piękny gest!

Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek uhonorowani przez Borussię. Zostaną specjalnie pożegnani

Jak czytamy na mediach społecznościowych Borussii Dortmund, klub zorganizuje wydarzenie pod nazwą "Tschüssikowski", w którym uhonoruje postaci Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka.

- Jakub Błaszczykowski był tam wcześniej, Łukasz Piszczek pozostał dłużej, ale w latach 2010-2015 obaj reprezentanci Polski grali razem w Borussii Dortmund i zaliczyli jedne z najbardziej udanych lat w historii klubu. 7 września obaj powrócą do SIGNAL IDUNA PARK na wspólny pożegnalny mecz. Wielki zjazd rodzinny BVB rozpoczyna się o godzinie 17:00, a swoją obecność potwierdziło już wielu zawodników z drużyn, które zdobyły mistrzostwo i puchary. Nie zabraknie także towarzyszy z reprezentacji Polski. - czytamy w oświadczeniu klubu opublikowanym za pośrednictwem strony internetowej Borussi Dortmund.