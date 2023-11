Przegrali z trzecioligowcem, pokonają Borussię? Bayern zdecydowanym faworytem Der Klassiker.

Robert Lewandowski może tylko zakląć pod nosem po tym, co wyprawia Harry Kane! Ta bramka przejdzie do historii [WIDEO]

Nie ma żadnych wątpliwości, że środowa porażka z trzecioligowym Saarbrucken była dla wszystkich związanych z Bayernem potężną katastrofą. Niemiecki hegemon po raz kolejny odpada bowiem na tak wczesnym etapie krajowego pucharu, pozbawiając się szansy na walkę o kolejne trofeum. Patrząc natomiast jedynie na rozgrywki ligowe, trzeba przyznać, że Bawarczycy radzą sobie naprawdę dobrze. Ekipa prowadzona przez Thomasa Tuchela wygrała 7 z 9 dotychczasowych meczów, dzięki czemu w tabeli ustępuje jedynie rewelacyjnemu Bayerowi Leverkusen. Obrońcy tytułu legitymują się przy tym zarówno najlepszym atakiem, jak i obroną, a ich niedawne zwycięstwo nad Darmstadt (8:0) pokazuje, że w tym zespole drzemie doprawdy ogromny potencjał. Warto docenić także znakomite wejście do nowego klubu Harry’ego Kane’a, który w barwach Bayernu rozegrał jak dotąd 13 meczów, w trakcie których dopisał do swojego dorobku aż 14 goli i 7 asyst. Kapitan reprezentacji Anglii szansę na wyśrubowanie tych statystyk będzie miał już w najbliższą sobotę, podczas pierwszego Der Klassiker, w którym weźmie udział. Zdaniem TOTALbet 30-letni snajper będzie w stanie uciszyć trybuny na Signal-Iduna Park, kurs na taki rozwój wypadków legalny polski bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.71. Kane naturalnie prowadzi w tym zestawieniu, wyprzedzając klubowych kolegów – Erika Maxima Choupo-Motinga (2.14) oraz Mathysa Tela (2.19).

Borussia Dortmund od sobotniego szlagieru przystąpi z kolei na czwartej pozycji w tabeli, tracąc do odwiecznego rywala zaledwie dwa „oczka”. Trzeba natomiast przyznać, że gra podopiecznych Edina Terzicia zdecydowanie nie rzuca na kolana. Piłkarze z Zagłębia Ruhry zupełnie nie przypominają efektownie grającej drużyny, którą kibice mogli podziwiać przez dużą część ubiegłego sezonu. Obecnie – choć często wygrywa i nie poniosła jeszcze porażki – Borussia bardzo często męczy się z rywalami, zwycięstwa wyszarpując po indywidualnych błyskach poszczególnych zawodników. Wydaje się, że to może okazać się za mało na Bayern Monachium. Tym bardziej, że ostatnie mecze pomiędzy tymi drużynami nie mogą napawać fanów BVB optymizmem. Ich ulubieńcy przegrali aż 9 z 10 takich pojedynków, a chlubnym wyjątkiem jest remis 2:2 z października ubiegłego roku, gdy po golu Modeste’a w ostatnich sekundach meczu udało im się wywalczyć punkt. Aby cofnąć się do ostatniego ligowego zwycięstwa dortmundczyków nad Bayernem, musielibyśmy cofnąć się aż do listopada 2018 roku i starcia na Signal-Iduna Park, w którym gospodarze zwyciężyli 3:2. Dublet dla Borusii ustrzelił wówczas Marco Reus, a zwycięską bramkę zdobył Paco Alcacer – dla gości dwukrotnie trafił Robert Lewandowski. W opinii ekspertów z TOTALbet „powtórka z rozrywki” w najbliższą sobotę nie wchodzi jednak w grę. Kurs na wygraną ekipy Edina Terzicia wynosi bowiem 3.95, w przypadku triumfu Bayernu jest to z kolei 1.80.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

BVB – 3.95 remis – 4.50 Bayern – 1.80

Podwójna szansa:

1X – 1.94 12 – 1.22 X2 – 1.27

BVB strzeli gola:

tak – 1.22 nie – 4.00

Bayern strzeli gola:

tak – 1.08 nie – 7.00

Strzelec gola:

Harry Kane (Bayern) – 1.71

Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern) – 2.14

Mathys Tel (Bayern) – 2.19

Leroy Sane (Bayern) – 2.75

Niclas Fullkrug (BVB) – 2.92

Sebastian Haller (BVB) – 3.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

