W końcu znaleźli następcę dla Lewandowskiego! Wyciągną miliony z portfela, porażające doniesienia

Robert Lewandowski będzie w końcu zastąpiony w drużynie Bayernu! "Bawarczycy" po utracie Polaka, który odszedł do Barcelony, nie zdecydowali się na pozyskanie żadnego klasowego napastnika, przez co do końca musieli drżeć o mistrzostwo Niemiec. Włodarze klubu ze stolicy Bawarii nie chcą powtórki takiego scenariusza, w związku z czym są gotowi wydawać bardzo duże, jak na ich standardy pieniądze i postawić na konkretne nazwisko, jakim jest Harry Kane. Napastnik Tottenhamu będzie kosztował prawdziwą fortunę.

Poprzedni sezon, mimo wygrania mistrzostwa Niemiec, nie był zbytnio udany dla Bayernu. Zasadniczo klub zmagał się cały czas z brakiem napastnika, przez co wygrał mistrzostwo Niemiec praktycznie wyłącznie przez potknięcie BVB w ostatniej kolejce. Szefowie klubu chcą, aby kolejne rozgrywki były stabilniejsze, więc chcą postawić na Harry'ego Kane'a. Już teraz oferowano za Anglika 80 milionów euro, jednak klub z Londynu miał odrzucić tą ofertę. Wydaje się jednak, że klub mistrzów Niemiec nie zamierza się poddawać i może nawet sprostać oczekiwaniom przedstawicieli Premier League, którzy za kapitana reprezentacji Anglii chcą kwoty 100 milionów euro.