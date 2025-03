Adrian Siemieniec o fantastycznej energii i wyższym poziomie mentalności

Piłkarze Jagiellonii nie zawiedli. Wygrali z Lechem, przeskoczyli go w tabeli i zepchnęli go na trzecie miejsce. - Duże gratulacje dla drużyny za to zwycięstwo - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej. - Bardzo ważne, w bardzo trudnym i prestiżowym spotkaniu. W intensywnym momencie dla nas. Bardzo duże podziękowania dla kibiców za ich obecność w takiej liczbie oraz za doping momentami, który niesamowicie nas niósł. Było czuć tę energię z trybun. Marzy mi się przez cały mecz, gdy jest komplet publiczności, że cały stadion nas dopinguje i wspiera. Jest ta interakcja między kibicami i boiskiem, bo to daje fantastyczną energię i pozwala wejść na jeszcze wyższy poziom mentalności. Uważam, że kluczem do zwycięstwa było właśnie to, że weszliśmy na bardzo wysoki poziom mentalności. Kolejny raz drużyna pokazuje, że to co niemożliwe jest możliwe. Cieszymy się, że jest przerwa na kadrę. To czas na odpoczynek, regenerację i powrót do zdrowia wielu piłkarzy - dodał.

Najseksowniejsza piłkarka na świecie w prześwitującej bieliźnie! Przesadziła?

Adrian Siemieniec o jedności piłkarzy Jagiellonii

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na postawę Kolejorza w Białymstoku i reakcję jego podopiecznych. - Lech narzucił intensywność w pressingu - tłumaczył trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej. - Mało było takich sytuacji, z których byśmy spod niego dobrze wyszli i stwarzali sobie sytuacje na połowie przeciwnika. Szybko stracona bramkę i dlatego tym większa chwała dla drużyny, że w takim momencie ich nie podłamała, lecz utrzymaliśmy mentalność na dobrym poziomie. Coraz mocniej zaczęliśmy dochodzić do głosu. Kończyliśmy mecz w eksperymentalnym ustawieniu. Byliśmy spójni. Byliśmy jednością i dzięki temu wygraliśmy ten niesamowity mecz - ocenił trener Siemieniec.

Rozgogolony Robert Lewandowski z jednodniowym zarostem przyjechał na zgrupowanie kadry [GALERIA]

- Uważam, że kluczem do zwycięstwa było właśnie to, że weszliśmy na bardzo wysoki poziom mentalności. Kolejny raz drużyna pokazuje, że to co niemożliwe jest możliwe - powiedział trener Adrian Siemieniec po wygranej Jagiellonii 2:1 z Lechem.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Lech Poznań Legia Warszawa Raków Częstochowa Trudno przewidzieć