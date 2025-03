Marek Papszun o skazie Rakowa w meczu z Legią

Raków znakomicie rozpoczął starcie z Legią. Szybko strzelił gola, a potem poprawił drugą, którą zdobył Jonatan Braut Brunes. - Bardzo dobry mecz, który miał różne fazy - powiedział trener Marek Papsuzn podczas konferencji prasowej. - Gratuluję drużynie za mądrość w grze i umiejętność wykorzystania tego nad czym pracujemy oraz planu na mecz. Musieliśmy być przygotowani na różne warianty. Jedyny minus i skaza na szkle, to bramka na 3:1, gdy zabrakło nam koncentracji i trochę taka nonszalancja. Zostaliśmy za to ukarani. Uczulałem drużynę, że nie możemy na chwilę stanąć, bo Legia to jest zespół, który ma wielu klasowych graczy i każdy moment może być bolesny. I tak też się stało - analizował.

Marek Papszun o tym, czy Raków utrzyma poziom do końca sezonu

Legia na początku drugiej połowy straciła trzeciego gola. To był koszmarny błąd Kacpra Tobiasza. Jednak po tej wpadce, zdołała zdobyć dwie bramki. - Mieliśmy ostrzeżenie od razu, ale nie spanikowaliśmy - tłumaczył trener Papszun podczas konferencji prasowej. - Dobrze się broniliśmy. Druga bramka przypadkowa, bo Fran Tudor nie trafił w piłkę. Zespół ma charakter. Umie taki mecz wygrać. Mogło się skończyć 3:3, ale nie dopuściliśmy do żadnej sytuacji. Mimo że przeciwnik robił zmiany i zmienił strukturę. Ale mądrze zarządzaliśmy meczem i zmianami. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, bo to piąte. To kontynuacja serii i pokaźny wynik. Zwycięstwo z tak prestiżowym zespołem, drugi raz w sezonie, to też jest istotne. Nie przegraliśmy żadnego meczu z czubem tabeli. To dobrze wróży na przyszłość. Mam nadzieję, że utrzymamy taki poziom - zadeklarował szkoleniowiec lidera ekstraklasy.

