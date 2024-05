Afimico Pululu znowu to zrobi Koronie? Gwiazdor Jagiellonii nie wyobraża sobie innego rozwiązania

Nikogo się nie obawiają

Na finiszu Jagiellonia najpierw zagra u siebie z Koroną, która jest w bardzo trudnej sytuacji. Trener Adrian Siemieniec mówił o determinacji rywali. Czy w starciu z tym rywalem skutecznością błyśnie Afimico Pululu, który zdobył dwie bramki w wygranym 2:1 po dogrywce meczu przed dwoma miesiącami w Pucharze Polski? - Korona z pewnością przyjedzie z nastawieniem na wygraną oraz chęcią wzięcia rewanżu za pucharową porażkę - powiedział Afimico Pululu podczas konferencji prasowej, cytowany przez oficjalny portal Jagiellonii. - Będziemy jednak odpowiednio przygotowani. Gramy u siebie, więc nie boimy się nikogo. Damy z siebie wszystko, żeby sięgnąć po komplet punktów - podkreślił gwiazdor białostockiego zespołu.

Były reprezentant wprost o Josue, nic nie ukrywa, tak go opisał. Cała prawda o kapitanie Legii, ma rację?

Każdy chce pokonać Jagiellonię

Dla Pululu to premierowy sezon w Jagiellonii. Może być z niego zadowolony, bo walczy z zespołem o mistrzostwo Polski, ale należy także do kluczowych graczy. W ekstraklasie strzelił dziesięć goli. - Każdy bardzo chce nas pokonać - tłumaczył napastnik Jagiellonii. - Musimy pozostać spokojni. Musimy włożyć wszystko co mamy najlepszego w nasze poczynania. Trzeba być w pełni skupionym, żeby pokonać Koronę - zaznaczył as wicelidera ekstraklasy.

Jacek Bąk ostro o "popisach" faworytów do tytułu, nie pozostawił cienia wątpliwości. Wspomniał o modlitwie o puchary, ten duet zasłużył na...

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Jagiellonia Białystok będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, bez przesady Trudno powiedzieć, ale ma duży potencjał