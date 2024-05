Jacek Bąk ostro o "popisach" faworytów do tytułu, nie pozostawił cienia wątpliwości. Wspomniał o modlitwie o puchary, ten duet zasłużył na...

Najwięksi przegrani sezonu?

W poprzedniej kolejce obie drużyny zgodnie przegrały swoje mecze. W lepszej sytuacji jest Lech, który zajmuje miejsce na podium i ma cztery punkty straty do prowadzącej Jagiellonii. - Legia i Lech powinny rządzić w lidze, a tu co? - powiedział Jacek Bąk w rozmowie z "Super Expressem". - Mają takie możliwości, takie budżety i takich zawodników, a efektów żadnych. Będą modlić się o puchary i drżeć do samego końca, choć Kolejorz może jeszcze spoglądać w kierunku tytułu. Grałem w Lechu i chciałbym, aby mu się powodziło. Wiele będzie zależało od starcia między nimi. Na ten moment Lech i Legia są dla mnie przegranymi tego sezonu. Piłkarze obu klubów powinni dopłacać za to, co wyprawiają. Bata na nich był wziął. Według mnie nie załapią się do Europy. Może to i dobrze. Niech sobie jadą na wakacje - podkreślił.

Były kadrowicz jest zniesmaczony nie tylko grą Legii, ale szczególnie postawą obrońców tego zespołu. Wicemistrz Polski przegrał w poprzedniej kolejce aż 0:3 u siebie z Radomiakiem, który jest w grupie drużyn zagrożonych spadkiem. - W Legii to niech pomyślą o sprowadzeniu środkowych obrońców. Klasowych - poradził Bąk na naszych łamach. - Kto tam tym zarządza, nie widzi tego? Przecież potrzebny jest piłkarz, który uporządkuje grę tej formacji. Niech od tego zaczną w pierwszej kolejności - stwierdził były wybitny reprezentant Polski.

