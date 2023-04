Aleksandar Vuković o odrodzeniu Piasta. "Nie popadam w euforię, ani depresję"

To on dał Legii promocję do finału Pucharu Polski. "Zachowałem zimną krew"

Serbski szkoleniowiec przejął Piast Gliwice w październiku ubiegłego roku. Celem jest utrzymania ekipy w ekstraklasie. Teraz zespół zajmuje ósme miejsce. - Jest nam odrobinę łatwiej, niż pięć kolejek wcześniej, kiedy pracowaliśmy mocno, by wyjść ze strefy zagrożenia. Nadal nie jesteśmy od niej daleko – powiedział Aleksandar Vuković, cytowany przez PAP. - Nie popadam w euforię, ani depresję. Staram się wydobyć z drużyny jak najwięcej. Atmosfera od dłuższego czasu jest dobra, ale nie można liczyć tylko na nią. Potrzeba ciężkiej pracy na boisku. Przypominam co niektórym, że w sezonie, kiedy prowadziłem Legię od pierwszej do ostatniej kolejki, zdobyliśmy mistrzostwo Polski. To nie tak, że moim celem jest praca tam, gdzie jest sytuacja trudna, ale w takich chwilach też chcę sobie poradzić - wyznał i ocenił rywala: - Śląsk to zespół potrafiący wygrać z każdym, trzeba mieć tego świadomość. Mamy pecha, powracają po przerwie za kartki John Yeboah i Erik Exposito, zawodnicy wiodący, jeśli chodzi o ofensywę wrocławian – zaznaczył trener Vuković.

