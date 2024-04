Ależ słowa Aleksandara Vukovicia przed pierwszym gwizdkiem w Krakowie. „Tak, Wisła ma problem”

- Mamy prawo myśleć pozytywnie – mówił Vuković, odwołując się do sobotniego ligowego spotkania Piasta z wiceliderem ekstraklasy, Śląskiem, zakończonego remisem 2:2. - Co prawda punkt uratowaliśmy w końcówce, ale jestem pewien, że na niego zasłużyliśmy i zapracowaliśmy – oceniał szkoleniowiec gliwiczan.

Owo wyrównanie zapewnił jego podopiecznym Patryk Dziczek – najskuteczniejszy zawodnik Piasta w tym sezonie. Trafienie (i asystę przy golu „Dzika”) zaliczył także Jorge Felix. - Długo czekaliśmy na pokazanie przez niego tego, czego od niego oczekujemy i wymagamy – przyznał uradowany „Vuko”. - On ciężko pracuje i ma nadzieję, że tę dyspozycję podtrzyma do końca sezonu.

Strzeleckie „zmartwychwstanie” Hiszpana to dobra wiadomość dla trenera Piasta. Ale są i złe wieści. - Przed meczem ze Śląskiem straciliśmy dwóch bardzo ważnych piłkarzy, Michaela Ameyawa i Michała Chrapka – ujawniał. Obaj nie zdążyli wyleczyć urazów, których nabawili się w minionych dniach.

A czego spodziewa się Vuković w środowe popołudnie w Krakowie? - Tak, Wisła ma problem, by wrócić do ekstraklasy – analizował trener Piasta, nawiązując do sobotniej niespodziewanej porażki „Białej Gwiazdy” w Głogowie. - Ale wynika to z faktu, iż zespołowi ekstraklasowemu przychodzi grać piłkę pierwszoligową – wyjaśniał Vuković.

Odwoływał się też, dla lepszego wytłumaczenia swej tezy, do potyczki pucharowej „Białej Gwiazdy”. - Jej bój z Widzewem pokazał, że nie ma wielkiej różnicy między drużynami. A zatem i teraz spodziewam się meczu ekstraklasowego – podkreśla „Vuko”. Nie oznacza to natomiast, że jego podopieczni wyjdą na murawę z drżącymi nogami. Wręcz przeciwnie. - Chcemy powalczyć o fajną historię dla klubu! - zapewniał opiekun gliwiczan.

Mecz półfinałowy Pucharu Polski w Krakowie między Wisłą a Piastem Gliwice rozpocznie się w środę o godz. 17.30. Transmisja w Polsat Sport Extra.